RETALIAÇÃO

'Há uma grande possibilidade', diz chefe do Departamento de Estado americano sobre sanção contra Alexandre de Moraes

Afirmação foi feita, nesta quarta (21), durante seu depoimento na Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos EUA

O governo de Donald Trump estuda implementar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. É o que garantiu o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em um depoimento na Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano, nesta quarta-feira (21). As informações são da colunista Malu Gaspar, de O Globo. >