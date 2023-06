Com tutor enterrado, cachorro se recusa a deixar túmulo

Um cachorro viralizou nas redes sociais ao ser flagrado ao lado do túmulo do seu tutor, que morreu há alguns dias. O cão da cor bege passou a ficar mais conhecido no México após ter se recusado a sair do cemitério que fica em Coahuila, onde o dono foi sepultado.



Desde a morte do tutor, o cãozinho está vivendo ao lado do túmulo, sentindo frio e calor. A fidelidade do animal conseguiu movimentar a imprensa local, ajudando visitantes do cemitério a levarem mais comidas e água para o cachorro diariamente.