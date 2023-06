Conheça os tripulantes que morreram no submarino implodido

Submarino da OceanGate que implodiu durante expedição. Crédito: Divulgação

A tragédia que é comum a história do naufrágio do Titanic, em 1912, e a implosão do submarino Titan, que embarcou no último domingo (18) em uma expedição turística até os destroços do navio, esconde um outro fator semelhante: a imprudência. Assim como o comandante Edward John Smith ignorou as informações da presença de iceberg na rota e levou a famosa embarcação ao naufrágio, a direção da OceanGate Expeditions foi avisada mais de uma vez dos problemas de segurança “catastróficos” no submersível e, ainda assim, manteve o passeio.

Um relatório feito pelo então diretor de operações marítimas da empresa, que apontava que a vida dos passageiros poderia ser colocada em risco quando o protótipo atingisse “profundidades extremas”, foi ignorado e ainda lhe custou a demissão. David Lochridge, segundo revelam documentos obtidos pela Associated Press, também teve seus avisos verbais desconsiderados. Ele alertou seus superiores que as falhas no casco de fibra de carbono do Titan poderiam passar despercebidas sem testes mais rigorosos.

Os destroços do Titanic estão a uma profundidade de 3,8 mil metros, em uma área do oceano conhecida como “zona da meia noite”, pois é tão profunda que não recebe luz solar. A empresa dizia que o Titan tinha capacidade para submergir a 4 mil metros, mas David discordou e afirmou que a janela de visualização só suportava 1,3 mil metros de descida.

Infográfico mostra detalhes do submarino Titan. Crédito: Quintino Andrade/ Arte CORREIO*

Ainda não se sabe a causa da implosão e nem mesmo como ocorrerá a investigação, pois não há protocolos para casos deste tipo com um submersível. O contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, disse que os governos dos países envolvidos no incidente estão se reunindo para discutir como vai ser feita esta apuração.

Entre os passageiros, estavam dois paquistaneses, um britânico, um americano e um francês. O valor da passagem para um lugar no submarino é de US$ 250 mil, equivalente a R$ 1,2 milhão na cotação atual.

Expedições para lugares inusitados têm se tornado cada vez mais comuns entre os super ricos. O empresário e explorador Hamish Harding, uma das vítimas que morreu na implosão, tinha participado do voo para o espaço suborbital com a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, em 2022. Essa viagem custa cerca de R$ 6 milhões. As redes sociais de Harding trazem fotos de diversas aventuras com aviões, foguetes e navios.

Stockton Rush, de 61 anos, é o piloto do submersível e o fundador e CEO da OceanGate. A empresa foi criada em 2009 e realizou outros mergulhos no naufrágio do Titanic nos últimos dois anos. No total, foram mais de 12 expedições subaquáticas desde 2010. De acordo com sua biografia no site da empresa, Rush tornou-se o piloto de transporte a jato mais jovem do mundo, aos 19 anos, em 1981.

Paul-Henry Nargeolet, por sua vez, é um comandante aposentado da Marinha Francesa, de 77 anos. Ele é o diretor de pesquisa subaquática para uma empresa de mídia e exibição da qual é afiliado. Especialista no naufrágio do navio, auxiliou o amigo e cineasta canadense James Cameron no filme Titanic, de 1997.

James, por sinal, ficou em choque com a notícia e falou sobre como os acidentes são parecidos. “Estou chocado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e, ainda assim, ele navegou à toda velocidade em um campo de gelo, em uma noite sem lua, e muitos morreram como resultado. É uma tragédia muito semelhante exatamente no mesmo local”, pontuou.

Por fim, os dois últimos tripulantes fazem parte de uma das famílias de negócios mais proeminentes do Paquistão, na área da indústria. O empresário Shahzada Dawood, de 48 anos, estava com seu filho, Suleman, de apenas 19.

O bilionário fez parte de vários conselhos de caridade, incluindo alguns ligado ao rei Carlos III da Grã-Bretanha. Seu filho gostava de livros de ficção científica e também de jogar vôlei, segundo um comunicado emitido pela família. Apesar de se interessar pelo tema, estava com medo de participar da expedição e só foi para agradar ao pai pelo fato dele ter se apaixonado pela história do Titanic, segundo contou sua tia.

“Sinto como se tivesse sido pega em um filme muito ruim, com uma contagem regressiva, mas você não sabia para o que estava contando. Pessoalmente, acho meio difícil respirar pensando neles”, lamentou Azmeh Dawood, em conversa com a NBC.

Conheça as vítimas da tragédia:

Stockton Rush Diretor-executivo e co-fundador da OceanGate, empresa que opera embarcações submersíveis para exploração e turismo no mar.

Hamish Harding Bilionário, presidente da Action Aviation, empresa especializada em serviços de aviação e aeroespaciais. Já viajou até o espaço.

Paul-Henry Nargeolet Ex-comandante da Marinha Francesa e considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic.

Shahzada Dawood Vice-presidente do Engro Corporation, um dos maiores conglomerados do Paquistão, que tem investimento em diversas áreas.