Contas inativas serão excluídas pelo Google na próxima semana; veja o que fazer para não perder acesso

D Da Redação

Publicado em 21 de novembro de 2023 às 18:15

Contas do Google com 2 anos ou mais sem uso serão excluídas Crédito: Shutterstock

A partir de 1º de dezembro de 2023, o Google vai começar a excluir contas inativas, ou seja, contas que não foram acessadas por seus donos em um período de dois anos.

As contas do Google que forem excluídas perderão todo o seu conteúdo, incluindo e-mails e arquivos de Docs, Drive, Meet, Agenda e Fotos. A medida vale apenas para contas pessoais e não vai afetar cadastros na plataforma do Google para empresas, escolas ou outras organizações.

Segundo a empresa, a exclusão vai começar por contas que foram criadas e nunca mais foram usadas.

O que fazer para não perder a conta?

Para não perder a conta do Google por inatividade, é preciso fazer o login e realizar ao menos uma das atividades abaixo:

Ler ou enviar um e-mail

Usar o Google Drive

Assistir um vídeo do YouTube

Compartilhar uma foto

Fazer o download de um app

Usar a Pesquisa Google

Usar o recurso "Fazer login com o Google" em um app ou serviço de terceiros

A exclusão também não afetará contas que estiverem configuradas com alguma assinatura, como a de um serviço do Google ou de terceiros, ou que tenham algum vídeo cadastrado no YouTube.

Por que o Google vai excluir contas?

O Google diz que vai excluir contas inativas porque as chances delas terem a segurança comprometida são maiores. Isso acontece porque esses cadastros podem ter senhas que já apareceram em vazamentos de dados e, em geral, não contam com a proteção da autenticação de dois fatores.