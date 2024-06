Corpo achado em ilha grega é do apresentador britânico Michael Mosley, diz esposa

O corpo do apresentador de TV britânico Michael Mosley foi achado neste domingo (9) pela manhã em uma ilha da Grécia, confirmou a família dele em um comunicado. Mosley desapareceu na quarta, na ilha de Simi, no Mar Egeu, depois de seguir sozinho para uma caminhada.

Um policial contou à emissora que o corpo achado era de alguem que já estava morto havia alguns dias. A perícia vai determinar exatamente quando e como ele morreu. O local onde ele foi achado fica a 30 minutos de caminhada de onde Mosley foi visto pela última vez. Itens que estavam com ele foram encontrados no local, como um chapéu e um guarda-chuva, além de uma bolsa de couro.

Eleftherios Papakalodoukas, prefeito da ilha, estava no barco quando o corpo foi achado, cerca de 20 metros acima da praia. “Focamos as câmeras e vimos que era ele”, disse. Na avaliação do prefeito, parecia que o corpo caiu de uma encosta íngreme, atingido uma cerca. Ele estava de bruços, com algumas pedras por cima.