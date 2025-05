PREJUÍZO

Criança danifica quadro avaliado em dezenas de milhões de dólares

A obra "Grey, Orange on Maroon, No. 8", de Mark Rothko, sofreu arranhões

Uma pintura do artista norte-americano Mark Rothko, avaliada em dezenas de milhões de dólares, foi removida de exposição em um museu holandês após ser danificada por uma criança visitante. A obra teve arranhões na camada de tinta não envernizada e será restaurada. >

A pintura abstrata de 1960, que mede 2,29 metros de altura por 2,59 metros de largura, era uma peça central do Museu Boijmans Van Beuningen, em Roterdã, na Holanda. Mas estava temporariamente em exibição no Depot Boijmans Van Beuningen, já que o museu está atualmente fechado para reformas. >

O museu confirmou o incidente em um comunicado enviado à imprensa. “A pintura ‘Grey, Orange on Maroon, No. 8’, de Mark Rothko, sofreu danos superficiais após uma criança tocar na pintura quando estava em exposição. Como resultado, pequenos arranhões são visíveis na camada de tinta não envernizada na parte inferior da pintura”, diz a nota.>

“Expertise em conservação foi buscada na Holanda e no exterior. Atualmente, estamos pesquisando os próximos passos para o tratamento da pintura. Esperamos que a obra possa ser mostrada novamente no futuro”, acrescentou o texto. O museu não informou quanto vale a pintura ou quanto o reparo pode custar >

As obras do artista americano nascido na Letônia, Rothko, que morreu em 1970, alcançam milhões de dólares em leilões. Em novembro de 2023, “Untitled, 1968” foi vendida por US$ 23,9 milhões na Sotheby’s, em Nova York.>