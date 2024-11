CATÁSTROFE NATURAL

Cuba: furacão Rafael, de categoria 3, deixa ilha sem rede elétrica

Na noite de quarta-feira (6), ondas enormes atingiram as costas de Havana

Estadão

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 20:28

Furacão Rafael Crédito: Reprodução

Cuba ficou abalada nesta quinta-feira (7), após um violento furacão de categoria 3 ter devastado a ilha e derrubado a rede elétrica do país. A magnitude do impacto permaneceu incerta nas primeiras horas do dia, mas meteorologistas alertaram que o furacão Rafael poderia trazer tempestades, ventos e inundações repentinas "com risco de vida" para Cuba após devastar partes das Ilhas Cayman e Jamaica.

Na noite de quarta-feira (6), ondas enormes atingiram as costas de Havana enquanto ventos fortes e chuva açoitavam a paisagem urbana histórica, deixando árvores espalhadas em estradas inundadas. Grande parte da cidade estava escura e deserta.

À medida que avançava por Cuba, a tempestade desacelerou para um furacão de categoria 2 avançando para o Golfo do México, perto do norte do México e do sul do Texas, nos EUA, de acordo com o Centro Nacional de Furacões em Miami.

Na quinta-feira de manhã, o furacão estava localizado cerca de 290 quilômetros a oeste-noroeste de Havana. Teve ventos máximos sustentados de 165 km/h e estava se movendo para noroeste a 15 km/h.

Jamaica e Ilhas Cayman

No início da semana, o Rafael passou pela Jamaica e atingiu as Ilhas Cayman, derrubando árvores e linhas de energia e desencadeando grandes inundações em algumas áreas. Autoridades na Jamaica estão procurando por um casal visto pela última vez dentro de um carro que foi levado pelas águas da enchente, informou a polícia à Rádio Jamaica Online.

Milhares de pessoas na Jamaica e nas Ilhas Cayman continuam sem energia enquanto as equipes continuam trabalhando para restaurar a eletricidade após a tempestade.