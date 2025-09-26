PROTESTO

De lenço palestino, delegação do Brasil deixa plenário durante discurso de Netanyahu na ONU

Vários países protestaram e deixaram local quando primeiro-ministro de Israel foi falar

Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:28

Membros da delegação brasileira usaram lenço palestino durante fala de Netanyahu Crédito: TV Globo

A delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU nesta sexta-feira (26) deixou o plenário assim que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subiu à tribuna. Os representantes exibiam lenços palestinos, conhecidos como Keffiyeh, em sinal de apoio à causa palestina. A informação é da TV Globo.

A saída do Brasil faz parte de uma série de manifestações diplomáticas contra a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza, onde tanques entraram na capital da região, considerada por Israel o último reduto do Hamas. Centenas de milhares de civis permanecem na área, sendo atingidos pelo avanço das tropas, e apenas hoje 47 palestinos foram mortos, sendo 28 na cidade de Gaza, segundo levantamento da emissora qatari Al Jazeera, com base em fontes médicas.

Durante o discurso, Netanyahu, que chegou a ser vaiado, criticou países que recentemente reconheceram a Palestina como Estado e reafirmou sua posição contrária à criação de um Estado palestino, declarando: "não haverá um Estado palestino". Apesar do isolamento diplomático, ele mantém apoio dos Estados Unidos e deve se reunir a portas fechadas com o presidente Donald Trump em Washington no fim do dia.