De lenço palestino, delegação do Brasil deixa plenário durante discurso de Netanyahu na ONU

Vários países protestaram e deixaram local quando primeiro-ministro de Israel foi falar

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:28

Membros da delegação brasileira usaram lenço palestino durante fala de Netanyahu
Membros da delegação brasileira usaram lenço palestino durante fala de Netanyahu Crédito: TV Globo

A delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU nesta sexta-feira (26) deixou o plenário assim que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subiu à tribuna. Os representantes exibiam lenços palestinos, conhecidos como Keffiyeh, em sinal de apoio à causa palestina. A informação é da TV Globo.

A saída do Brasil faz parte de uma série de manifestações diplomáticas contra a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza, onde tanques entraram na capital da região, considerada por Israel o último reduto do Hamas. Centenas de milhares de civis permanecem na área, sendo atingidos pelo avanço das tropas, e apenas hoje 47 palestinos foram mortos, sendo 28 na cidade de Gaza, segundo levantamento da emissora qatari Al Jazeera, com base em fontes médicas.

Durante o discurso, Netanyahu, que chegou a ser vaiado, criticou países que recentemente reconheceram a Palestina como Estado e reafirmou sua posição contrária à criação de um Estado palestino, declarando: "não haverá um Estado palestino". Apesar do isolamento diplomático, ele mantém apoio dos Estados Unidos e deve se reunir a portas fechadas com o presidente Donald Trump em Washington no fim do dia.

Veja imagens da destruição na Faixa de Gaza

19 pessoas perderam a vida devido à fome em um único dia na Faixa de Gaza por Divulgação/ Irna
Ataque em Gaza em abril de 2025 por Shutterstock
Gaza por Shutterstock
Palestinos voltam para o norte de Gaza por Reprodução
Faixa de Gaza por Shutterstock
Fumaça subindo atrás de prédios destruídos em Gaza por Shutterstock
Conflito em Gaza continua por Shutterstock
Criança em Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza por Shutterstock
Bombardeios têm causado destruição em Gaza por Shutterstock
Conflito na Faixa de Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza após ataques por Planet Labs PBC
Palestinos sem comida e água lotam sul de Gaza; Egito barra fuga massiva por Reprodução
Manifestantes palestinos levam o caixão de Hassan Abu Hassanin em Khan Yunis,ao sul da faixa de Gaza. Ele foi morto durante operação israelense para explodir um túnel que ligava Gaza a Israel. por Mahmud Hams/AFP
1 de 15
19 pessoas perderam a vida devido à fome em um único dia na Faixa de Gaza por Divulgação/ Irna

Israel Onu

