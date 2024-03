EMPREGOS

Demissões transmitidas pelas redes sociais viralizam na internet

Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que a prática da "demissão responsável" - conjunto de ações para minimizar os impactos negativos que o fato gera na vida do profissional - ainda é incipiente no País.

Geralmente, os cortes acontecem por três motivos: comportamento, entrega ou demissões em massa. Em todas as condições, é possível fazer um desligamento responsável, "no sentido de a empresa entender que o corte causa impacto na vida emocional e financeira da pessoa, e como pode minimizar esses efeitos", diz Lucy.

O processo que antecede a demissão envolve, principalmente, a prática de feedbacks. Caso o motivo do corte seja desempenho ou entrega, é imprescindível que o funcionário tenha recebido previamente informações a respeito do trabalho desenvolvido, além de sugestões para melhoria. Se, por alguma razão, a pessoa não apresentou mudanças, a demissão não será uma surpresa.

Já o corte em massa exige uma preparação mais complexa. Nos último anos, grandes companhias convocaram centenas de funcionários para uma reunião online com o objetivo de realizar as demissões.

A cultura de transparência permite que o funcionário recalcule a rota profissional com mais clareza e, do lado da empresa, evita que a reputação da companhia seja comprometida, aponta Valéria Viana, consultora de carreira. Ela também faz um alerta para as pessoas que decidem gravar a própria demissão: "Precisa ter cuidado de como vai conduzir (gravação), para que a empresa não tome medidas legais e não gere impacto negativo na carreira." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.