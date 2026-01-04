Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dez menores de idade e seis estrangeiros: polícia identifica 24 das 40 vítimas de tragédia na Suíça

Investigação apura possíveis falhas de segurança e uso de artefatos pirotécnicos no local

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 14:35

Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram
Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram Crédito: Reprodução

Os corpos de 24 das 40 vítimas fatais de um incêndio em um bar de Crans-Montana, na Suíça, na noite do Ano Novo, foram identificados. Entre elas, dez são menores de idade e seis estrangeiros. Além dos mortos, 119 pessoas ficaram feridas. A informação foi divulgada neste domingo pela polícia local da região.

As autoridades do cantão de Valais, onde ocorreu a tragédia, informaram que, entre as vítimas identificadas, há quatro mulheres e seis homens suíços, com idades entre 14 e 31 anos. Também foram confirmados dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, uma pessoa de 16 anos com dupla nacionalidade italiana e dos Emirados Árabes Unidos, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

A polícia já havia anunciado anteriormente o reconhecimento de outras vítimas suíças, aumentando para 24 o número de pessoas identificadas até o momento. O incêndio foi registrado à 1h30 (0h30 GMT) do dia 1º de janeiro, no subsolo do bar Le Constellation, um estabelecimento frequentado por turistas, muitos deles jovens.

A promotora de Valais, Béatrice Pilloud, afirmou na sexta-feira que “tudo indica que o fogo teve origem em bengalas ou velas do tipo bengala colocadas sobre garrafas de champanhe, posicionadas muito próximas ao teto”. Além do uso das bengalas, os investigadores também analisam se a espuma que revestia o teto do subsolo do bar — utilizada como isolamento acústico — contribuiu para a propagação do incêndio.

As autoridades suíças anunciaram no sábado a abertura de uma investigação criminal contra os responsáveis pelo estabelecimento. Segundo a polícia e o gabinete do procurador-geral de Valais, em comunicado conjunto, trata-se de dois cidadãos franceses, que foram acusados de homicídio culposo, lesões corporais culposas e incêndio provocado por negligência.

Mais recentes

Imagem - Brasileiros relatam tensão em Caracas após ataque dos EUA e captura de Maduro: 'É angustiante'

Brasileiros relatam tensão em Caracas após ataque dos EUA e captura de Maduro: 'É angustiante'
Imagem - China cobra liberação de Maduro e fala em ameaça à paz regional

China cobra liberação de Maduro e fala em ameaça à paz regional
Imagem - Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York

Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir