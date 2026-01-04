INCÊNDIO NOS ALPES

Dez menores de idade e seis estrangeiros: polícia identifica 24 das 40 vítimas de tragédia na Suíça

Investigação apura possíveis falhas de segurança e uso de artefatos pirotécnicos no local

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 14:35

Fogo destruiu bar na Suíça durante festa de Ano Novo; mais de 40 morreram Crédito: Reprodução

Os corpos de 24 das 40 vítimas fatais de um incêndio em um bar de Crans-Montana, na Suíça, na noite do Ano Novo, foram identificados. Entre elas, dez são menores de idade e seis estrangeiros. Além dos mortos, 119 pessoas ficaram feridas. A informação foi divulgada neste domingo pela polícia local da região.

As autoridades do cantão de Valais, onde ocorreu a tragédia, informaram que, entre as vítimas identificadas, há quatro mulheres e seis homens suíços, com idades entre 14 e 31 anos. Também foram confirmados dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, uma pessoa de 16 anos com dupla nacionalidade italiana e dos Emirados Árabes Unidos, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

A polícia já havia anunciado anteriormente o reconhecimento de outras vítimas suíças, aumentando para 24 o número de pessoas identificadas até o momento. O incêndio foi registrado à 1h30 (0h30 GMT) do dia 1º de janeiro, no subsolo do bar Le Constellation, um estabelecimento frequentado por turistas, muitos deles jovens.

A promotora de Valais, Béatrice Pilloud, afirmou na sexta-feira que “tudo indica que o fogo teve origem em bengalas ou velas do tipo bengala colocadas sobre garrafas de champanhe, posicionadas muito próximas ao teto”. Além do uso das bengalas, os investigadores também analisam se a espuma que revestia o teto do subsolo do bar — utilizada como isolamento acústico — contribuiu para a propagação do incêndio.