Dia mais quente do planeta foi registrado na última segunda (3)

A última segunda-feira (3) foi o dia mais quente já registrado no planeta. Os dados são do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, ligado à Administração Oceânica e Atmosférica.



A temperatura média global chegou aos 17,01°C. O recorde anterior era de agosto de 2016, quando foram registrados 16,92°C.



O marco acontece após a chegada do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aumento da temperatura do oceano Pacífico, e poucas semanas depois do início do verão no hemisfério norte.