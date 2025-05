DE 25% PARA 50%

Donald Trump diz que vai dobrar tarifa de importação do aço

Segundo o presidente dos Estados Unidos, a nova cobrança começa a valer na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (30) que as tarifas sobre as importações de aço no país passaram para 50%. O valor é o dobro da cobrança anterior que estava em 25%. A nova tarifa começa a valer na próxima semana. >