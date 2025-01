ATAQUE

Elefante mata turista espanhola em santuário na Tailândia

Em 12 anos, elefantes selvagens mataram 227 pessoas

Um elefante matou uma turista espanhola quando ela banhava o animal em um santuário no Sul da Tailândia, confirmou a polícia local nesta segunda-feira (6). Ela foi atingida pela tromba do animal dentro do Centro de Cuidado de Elefantes Koh Yao, na província de Phang Nga. A jovem tinha 23 anos.