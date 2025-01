INTERNACIONAL

Elon Musk faz live com líder de extrema-direita alemã e é acusado de interferência

Dono do X continua apoiando líderes de direita por todo mundo

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 08:13

Alice Weidel e Elon Musk Crédito: Reprodução

O bilionário Elon Musk, dono do X, fez uma live na quinta-feira (9) com Alice Weidel, líder do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD, em alemão), restando poucas semanas para as eleições do país. Ela é candidata ao cargo de chanceler federal.

A conversa chegou a reunir mais de 200 mil espectadores simultâneos e foi vista como uma grande plataforma para a campanha da AfD, Em suas falas, Musk ressaltou várias vezes seu apoio ao partido e criticou a situação atual da Alemanha, que é governada pelo chanceler Olaf Scholz, em busca de reeleição.

“Minha recomendação para o povo da Alemanha é: se vocês estão insatisfeitos com a situação, precisam votar por mudanças. E é por isso que eu realmente recomendo fortemente que as pessoas votem na AfD. Essa é minha forte recomendação. E acho que essa é simplesmente a decisão sensata. E penso que Alice Weidel é uma pessoa muito razoável, e espero que as pessoas percebam isso apenas por meio desta conversa. Nada de absurdo foi proposto, apenas bom senso. Então, de fato, como eu disse publicamente, acho que apenas a AfD pode salvar a Alemanha. E quero deixar isso muito claro: apenas a AfD pode salvar a Alemanha. Fim da história”, disse o empresário.

Partido anti-imigração, o AfD é classificado como um grupo extremista de direita pelas agências de inteligência da Turíngia e da Saxônia, na Alemanha. No ano passado, um tribunal decidiu inclusive que a agência de inteligência BfV tem o direito de colocar o AfD sob observação por suspeita de terrorismo.

Líderes da União Europeia acusam Musk de tentar influenciar a política do continente. Ele também tem criticado continuamente o governo do Reino Unido, por exemplo. A a transmissão foi acompanhada por órgãos de monitoramento da Comissão Europeia, que já acusaram a plataforma X de não cumprir as regras digitais do bloco, diz a agência AP.