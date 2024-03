MUTAÇÃO

Em caso raro, bezerro nasce com duas cabeças, quatro olhos, duas bocas e dois narizes

Condição rara de bezerro com duas cabeças e quatro olhos é de 1 para 400 milhões, de acordo com fazenda

Um bezerro com uma condição rara de saúde vem chamando atenção nas redes sociais após nascer com duas caras, dois narizes, duas bocas e quatro olhos no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. A filhote fêmea nasceu no dia 28 de fevereiro e foi nomeada de Deux Face, duas caras em francês. O registro de nascimento do animal ficou por conta da fazenda Breaux Farms LLC.