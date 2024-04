"SAMBA DO EMBAIXADOR"

Embaixador sul-coreano canta 'Trem das Onze' e viraliza; assista

Ele viraliza novamente! O embaixador da Coréia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, viralizou nas redes sociais esta semana por aparecer cantando em público no Rio de Janeiro a música “Trem das Onze”. Conhecida como Samba do Trabalhador, a canção é originalmente interpretada por Adoniran Barbosa (1910-1982).