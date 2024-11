CATALUNHA

Enchentes em Barcelona alagam aeroporto e bloqueiam estradas

Região da Catalunha está sob alerta vermelho cerca de uma semana após tragédia em Valência

Cerca de uma semana após a tragédia climática em Valência, a região de Barcelona sofre com inundações que afetam diversos serviços da cidade nesta segunda-feira (4). Com as enchentes, os voos do aeroporto internacional da capital da Catalunha foram cancelados e algumas estradas foram bloqueadas. As informações são do g1.