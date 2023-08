Equador mantém 1° turno de eleição em 20/8, com estado de exceção após assassinato de candidato

Autoridades do Equador reafirmaram na madrugada desta quinta-feira, 10, que o primeiro turno da eleição presidencial ocorrerá em 20 de agosto, como previsto no calendário eleitoral já aprovado, mesmo após o assassinato nesta quarta-feira, 9, do candidato Fernando Villavicencio. Em mensagem à nação veiculada em redes sociais, o presidente Guillermo Lasso disse que declarou luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado e também informou que decretou estado de exceção por 60 dias.