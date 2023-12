NOVAS FENDAS PODEM SE ABRIR

Erupção de vulcão lança magma a 120 metros de altura na Islândia

O vulcão prossegue em atividade. Ele entrou em erupção após semanas de alerta por uma atividade sísmica intensa na região. De acordo com autoridades locais, a atividade do vulcão diminuiu, mas não estava claro quanto tempo a erupção poderia durar.

Ao entrar em erupção, o vulcão gerou imagens impressionantes, provocando um flash de luz no céu noturno e expelindo rocha semifundida para o ar. Às 3 horas de ontem (hora local), a agência de meteorologia da Islândia informou que a intensidade da erupção havia estabilizado. Os jatos de magma, que durante a noite alcançaram até 120 metros de altura, ontem atingiam no máximo 30 metros, disse a agência.

O ministro da Infraestrutura da Islândia, assim como vários especialistas do país, consideram que até agora houve "sorte" com o local específico onde ocorreu a erupção.

O geofísico Björn Oddson, após sobrevoar o local, explicou que a fissura, que em seu pico tinha cerca de quatro quilômetros de comprimento, está alinhada com a antiga cratera do vulcão Fagradalsfjall e está no "melhor lugar" possível para uma erupção. O vulcanologista Armann Höskuldsson explicou que, graças a essa localização, a lava não está fluindo em direção a nenhuma infraestrutura.

A sismóloga do Instituto Geográfico Nacional do Centro Geofísico das Canárias, Itahiza Domínguez, observou que as grandes correntes de lava serão "controladas" pela própria topografia da área. A erupção não deve gerar grandes quantidades de cinzas, como fez o Eyjafjallajökull, em 2010. Naquele fenômeno, a erupção ocorreu sob uma geleira e a água ajudou a aumentar a intensidade da erupção. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)