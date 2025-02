IMIGRANTE

Ex - atriz da Globo expõe discriminação nos EUA após eleição de Trump: ‘Fico apavorada’

Nivea Stelmann revelou que tem ficado assustada com o nível de discriminação que estrangeiros têm sofrido

A ex-atriz da Globo Nivea Stelmann revelou que tem ficado assustada com o nível de discriminação que estrangeiros têm sofrido nos Estados Unidos. Com a repercussão da eleição de Donald Trump e as novas leis adotadas pelo país, a atriz brasileira, que é cidadã-americana, desabafou como tem enfrentado os casos de xenofobia. >