Ex-marido é preso por matar dentista e esposa na frente dos filhos

Rastro de carro ajudou a polícia a identificar o suspeito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:39

Suspeito de matar casal foi preso
Suspeito de matar casal foi preso Crédito: Reprodução e Divulgação

A polícia de Ohio, nos EUA, conseguiu identificar o principal suspeito do assassinato do dentista Spencer Tepe e de sua esposa, Monique Tepe, após analisar imagens de câmeras de segurança que registraram um veículo circulando próximo à casa do casal no momento do crime.

De acordo com a investigação, o carro chamou a atenção dos policiais porque “chegou pouco antes dos homicídios e saiu logo depois” da residência. A partir desse detalhe, a polícia conseguiu rastrear o veículo e ligá-lo a Michael David McKee, de 39 anos, ex-marido de Monique.

Casal morto dentro de casa

Michael David McKee, ex-marido de Monique, é suspeito
Suspeito de matar casal foi flagrado por câmeras
Spencer Tepe e Monique Tepe
Spencer Tepe e Monique Tepe por Reprodução
Spencer Tepe e Monique Tepe por Reprodução
Spencer Tepe e Monique Tepe por Reprodução
Spencer Tepe e Monique Tepe por Reprodução
O dentista Spencer Tepe e sua esposa, Monique Tepe
1 de 8
Michael David McKee, ex-marido de Monique, é suspeito por Divulgação

O automóvel foi localizado em Rockford, no estado de Illinois, e as autoridades reuniram evidências de que McKee estava associado ao veículo visto na cena do crime. Ele foi preso no dia 10 de janeiro e passou a responder por duas acusações de homicídio. McKee permanece detido enquanto aguarda extradição para o estado de Ohio.

Os corpos de Spencer, de 37 anos, e Monique, de 39, foram encontrados depois que colegas de trabalho do dentista acionaram a polícia ao não conseguirem contato com ele. Ao mesmo tempo, um amigo relatou ter ouvido os filhos do casal chorando dentro da casa, o que levou as autoridades a realizarem uma checagem de bem-estar.

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o casal morto. Os dois foram assassinados a tiros quando as crianças estavam na casa. Os filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 1, não ficaram feridos e estão sob cuidados de parentes.

Até o momento, a polícia não divulgou um possível motivo para o crime. As investigações indicam apenas que McKee, que mora na região de Chicago, havia se divorciado de Monique anos antes.

Tags:

Crime Monique Tepe Spencer Tepe

