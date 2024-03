A OUTRA HISTÓRIA AMERICANA

Ex-neonazista que inspirou filme com Edward Norton agora é fervoroso judeu

O ex-neonazista da Filadélfia (EUA) que inspirou o personagem skinhead de Edward Norton no filme "A Outra História Americana", de 1998, revelou que agora é um fervoroso judeu após descobrir sua herança genética. As informações são do jornal Extra.