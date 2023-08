Funciona? Post de baiana sobre privada diferentona na Alemanha viraliza

Viajar para outros países significa descobertas inusitadas sobre outras culturas, como ocorreu com a influencer e artista baiana Malfeitona. Ela, que está na Alemanha, compartilhou com seus seguidores no Twitter a foto de um vaso sanitário que encontrou no apartamento antigo, onde ficou hospedada em Berlim.



Na imagem é possível ver uma louça diferente da que estamos acostumados no Brasil, com um buraco menor e uma superfície interna mais alta. "Quando da descarga a água lava e não fica resquícios, mas tem escovinha se ficar", brincou ela em um comentário abaixo.