SERVIÇO DE ANÚNCIOS

Google é multado em mais de R$ 18 bilhões por violar regras de concorrência

Medida gerou críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Monique Lobo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:14

Google Crédito: Shutterstock

O Google foi multado em 2,9 bilhões, o equivalente a R$ 18,7 bilhões, pela União Europeia, nesta sexta-feira (5), por violar as regras de concorrência do bloco e favorecer os seus próprios serviços de publicidade.

A medida aumentou tensão entre o bloco de países e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No mesmo dia, Trump ameaçou aplicar sanções contra a União Europeia por ter aplicado o que ele considerou uma "multa injusta" contra a empresa de tecnologia.

A Comissão Europeia, um órgão executivo do bloco, determinou que a Alphabet, empresa que controla do Google, encerre suas "práticas de autopreferência" e impeça "conflitos de interesse".

O problema em questão é o serviço que exibe anúncios personalizados em vários sites baseado nas atividades dos usuários.

A Alphabet chamou a decisão da União Europeia de "errada" e prometeu recorrer.