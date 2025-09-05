Acesse sua conta
Google é multado em mais de R$ 18 bilhões por violar regras de concorrência

Medida gerou críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:14

Google
Google Crédito: Shutterstock

O Google foi multado em 2,9 bilhões, o equivalente a R$ 18,7 bilhões, pela União Europeia, nesta sexta-feira (5), por violar as regras de concorrência do bloco e favorecer os seus próprios serviços de publicidade.

A medida aumentou tensão entre o bloco de países e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No mesmo dia, Trump ameaçou aplicar sanções contra a União Europeia por ter aplicado o que ele considerou uma "multa injusta" contra a empresa de tecnologia.

A Comissão Europeia, um órgão executivo do bloco, determinou que a Alphabet, empresa que controla do Google, encerre suas "práticas de autopreferência" e impeça "conflitos de interesse".

O problema em questão é o serviço que exibe anúncios personalizados em vários sites baseado nas atividades dos usuários.

A Alphabet chamou a decisão da União Europeia de "errada" e prometeu recorrer.

Em sua plataforma Truth Social, Donald Trump criticou a atitude do bloco e ameaçou fazer retaliações. "Não é justo que a União Europeia esteja multando empresas americanas bilionárias só porque elas são bem-sucedidas", disse Trump. "Se continuarem com essas ações abusivas, os Estados Unidos responderão com tarifas e sanções".

