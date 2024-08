SAÚDE

Gripe aviária: risco global para a saúde humana é baixo, diz OMS

Transmissão do vírus entre animais continua a ocorrer

De acordo com a entidade, a transmissão do vírus entre animais continua a acontecer e, até o momento, há apenas “um número limitado” de infecções em humanos relatadas. “Embora novas infecções humanas associadas à exposição a animais infectados ou ambientes contaminados provavelmente continuem a ocorrer, o impacto de tais infecções na saúde do público em geral a nível global é menor”.