APAGÃO NA EUROPA

Gritaria: internautas registram momento em que energia retorna após 10 horas de interrupção

Interrupção generalizada começou por volta das 12h30 no horário local (7h30 em Brasília)

Internautas portugueses registraram o momento em que a energia foi religada no país após 10 horas de interrupção. Vídeos publicados no X mostram a gritaria de moradores de cidades afetadas pelo apagão nesta segunda-feira (28).>

Já o publicitário Victor Rodriguez, que mora em Barcelona, na Espanha, há mais de 10 anos, gravava uma entrevista para o g1 por volta das 22h (17h no horário de Brasília), quando algumas luzes se acenderam e os vizinhos começaram a comemorar o retorno da rede elétrica no local. >

O apagão começou um pouco depois das 12h30 na cidade espanhola. Victor disse ao g1 que estava no escritório de um cliente, quando a energia foi interrompida. Ele voltou para casa com uma motocicleta emprestada, mas não conseguiu falar com um dos filhos e a esposa.>