ORIENTE MÉDIO

Hamas entrega corpos de 4 reféns a Israel como parte do acordo de cessar-fogo

Entre os mortos está um bebê de 9 meses e o refém mais velho, de 83 anos

O Hamas entregou nesta quinta (20) os corpos de quatro reféns israelenses, incluindo uma mãe e seus dois filhos, que foram considerados mortos há algum tempo e se tornaram símbolos da dor nacional após o ataque de 7 de outubro de 2023. Os corpos pertencem a Shiri Bibas e seus filhos Ariel e Kfir, além de Oded Lifshitz, que tinha 83 anos quando foi sequestrado. Kfir, com apenas 9 meses na época, foi o refém mais jovem. O Hamas alegou que todos morreram em ataques aéreos israelenses. >

Em uma declaração, o presidente israelense Isaac Herzog expressou sua profunda tristeza: "Nossos corações - os corações de uma nação inteira - estão em frangalhos. Em nome do Estado de Israel, eu curvo minha cabeça e peço perdão. Perdão por não proteger vocês naquele dia terrível. Perdão por não trazê-los para casa em segurança.">

A entrega dos corpos ocorreu com integrantes do grupo exibindo os caixões em um palco na Faixa de Gaza, rodeados por faixas, incluindo uma representação do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu como um vampiro. Milhares de pessoas, entre elas muitos mascarados e armados, acompanharam a cena, enquanto os caixões eram carregados em veículos da Cruz Vermelha para serem entregues às autoridades israelenses.>