Carol Neves
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:02
Vários nomes de destaque no cenário cultural e político faleceram em 1º de novembro. Entre eles estão Lima Barreto, escritor brasileiro conhecido por suas críticas sociais, Alda Merini, poeta italiana de intensa produção lírica, e Felipe Pinheiro, ator brasileiro que marcou sua geração.
Também se inclui Francisco Campos, jurista e político brasileiro responsável pela Constituição de 1937, e Ezra Pound, poeta e crítico americano referência do modernismo. A data reúne personalidades de diferentes áreas que deixaram legados duradouros.
Personalidades que morreram em 1 de novembro