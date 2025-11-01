LUTO

Hoje é 1º de novembro: veja os famosos que morreram na data

Confira lista

Carol Neves

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:02

1 de novembro Crédito: Shutterstock

Vários nomes de destaque no cenário cultural e político faleceram em 1º de novembro. Entre eles estão Lima Barreto, escritor brasileiro conhecido por suas críticas sociais, Alda Merini, poeta italiana de intensa produção lírica, e Felipe Pinheiro, ator brasileiro que marcou sua geração.

Também se inclui Francisco Campos, jurista e político brasileiro responsável pela Constituição de 1937, e Ezra Pound, poeta e crítico americano referência do modernismo. A data reúne personalidades de diferentes áreas que deixaram legados duradouros.

