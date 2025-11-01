Acesse sua conta
Hoje é 1º de novembro: veja os famosos que morreram na data

Confira lista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:02

1 de novembro
1 de novembro Crédito: Shutterstock

Vários nomes de destaque no cenário cultural e político faleceram em 1º de novembro. Entre eles estão Lima Barreto, escritor brasileiro conhecido por suas críticas sociais, Alda Merini, poeta italiana de intensa produção lírica, e Felipe Pinheiro, ator brasileiro que marcou sua geração.

Também se inclui Francisco Campos, jurista e político brasileiro responsável pela Constituição de 1937, e Ezra Pound, poeta e crítico americano referência do modernismo. A data reúne personalidades de diferentes áreas que deixaram legados duradouros.

Personalidades que morreram em 1 de novembro

Lima Barreto foi um escritor brasileiro, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Morreu aos 41 anos, em 1922, vítima de problemas cardíacos agravados pelo alcoolismo por Reprodução
Ezra Pound foi um poeta e crítico literário americano, um dos principais nomes do modernismo. Morreu aos 87 anos, em 1972, por causas naturais, em Veneza por Reprodução
Takeoff foi um rapper americano, integrante do grupo Migos. Morreu aos 28 anos, em 2022, após ser baleado em Houston por Divulgação
Ary Kara foi um político brasileiro, ex-deputado e ex-prefeito de Taubaté. Morreu aos 74 anos, em 2011, de falência múltipla dos órgãos. por Reprodução
Alda Merini foi uma poeta e escritora italiana. Morreu aos 78 anos, em 2009, por câncer ósseo por Reproduçõa
Felipe Pinheiro foi um ator brasileiro. Morreu aos 33 anos, em 1993, vítima de insuficiência cardíaca por Reproduçõa
Francisco Campos foi um jurista e político brasileiro, autor da Constituição de 1937 e ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Morreu aos 78 anos, em 1968 por Reprodução
Alexandre III da Rússia foi imperador da Rússia de 1881 a 1894. Morreu aos 49 anos, em 1894, de nefrite crônica por Reprodução
Lima Barreto foi um escritor brasileiro, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Morreu aos 41 anos, em 1922, vítima de problemas cardíacos agravados pelo alcoolismo por Reprodução

Mortes 1º de Novembro

