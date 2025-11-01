Acesse sua conta
Hoje é 1º de novembro: veja os famosos que nasceram na data

Confira lista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:02

1 de novembro
1 de novembro Crédito: Shutterstock

No calendário de 1º de novembro celebram‑se nascimentos de personalidades de diferentes áreas, reforçando o potencial único desse dia. Entre eles, destaca‑se Tim Cook (nascido em 1960), executivo que se tornou CEO da Apple e figura‑chave no setor global de tecnologia.

Também fazem aniversário neste dia os atores Penn Badgley (1986) e Toni Collette (1972), que construíram carreiras no cinema e televisão. Além deles, o vocalista Anthony Kiedis (1962), da banda Red Hot Chili Peppers, completa o quadro, representando a área musical e o espírito de inovação artística desse dia.

Veja mais: 

Personalidades que nasceram em 1 de novembro

Nascido em 1978, Lázaro Ramos é ator e apresentador brasileiro, consagrado por sua carreira no cinema, teatro e televisão por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
Nascido em 1945, Gilberto Braga foi um renomado autor de novelas brasileiras; morreu em 2021, aos 75 anos, vítima de uma infecção sistêmica por Reprodução
Nascido em 1945, Celso de Mello é jurista brasileiro e foi ministro do Supremo Tribunal Federal por mais de três décadas por Divulgação
Nascida em 1993, Pabllo Vittar é uma das maiores artistas pop do Brasil, reconhecida por suas performances marcantes por Reprodução
Nascido em 1962, Anthony Kiedis é cantor norte-americano, vocalista e cofundador da banda Red Hot Chili Peppers por Reprodução
Nascida em 1972, Toni Collette é atriz australiana, premiada e reconhecida por seus papéis versáteis no cinema e na televisão por Reprodução
Nascido em 1986, Penn Badgley é ator norte-americano, conhecido por papéis marcantes em Gossip Girl e You por Divulgação
Nascido em 1981, Thiago Fragoso é ator brasileiro, destaque em novelas, séries e teatro por Estevam Avellar/Globo
Nascido em 1º de novembro de 1960, Tim Cook é executivo e atualmente CEO da Apple por Reprodução
Nascido em 1969, Óscar Ruiz é árbitro de futebol colombiano, renomado por apitar jogos internacionais e competições da FIFA por Reprodução
Nascido em 1909, Vicente Feola foi técnico de futebol brasileiro e comandou a seleção na conquista da Copa do Mundo de 1958; morreu em 1975 por Reproduçõa
1 de 11
Nascido em 1978, Lázaro Ramos é ator e apresentador brasileiro, consagrado por sua carreira no cinema, teatro e televisão por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

1º de Novembro

