Hoje é 1º de novembro: veja os famosos que nasceram na data

Carol Neves

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:02

1 de novembro Crédito: Shutterstock

No calendário de 1º de novembro celebram‑se nascimentos de personalidades de diferentes áreas, reforçando o potencial único desse dia. Entre eles, destaca‑se Tim Cook (nascido em 1960), executivo que se tornou CEO da Apple e figura‑chave no setor global de tecnologia.

Também fazem aniversário neste dia os atores Penn Badgley (1986) e Toni Collette (1972), que construíram carreiras no cinema e televisão. Além deles, o vocalista Anthony Kiedis (1962), da banda Red Hot Chili Peppers, completa o quadro, representando a área musical e o espírito de inovação artística desse dia.

