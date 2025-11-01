Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:02
No calendário de 1º de novembro celebram‑se nascimentos de personalidades de diferentes áreas, reforçando o potencial único desse dia. Entre eles, destaca‑se Tim Cook (nascido em 1960), executivo que se tornou CEO da Apple e figura‑chave no setor global de tecnologia.
Também fazem aniversário neste dia os atores Penn Badgley (1986) e Toni Collette (1972), que construíram carreiras no cinema e televisão. Além deles, o vocalista Anthony Kiedis (1962), da banda Red Hot Chili Peppers, completa o quadro, representando a área musical e o espírito de inovação artística desse dia.
