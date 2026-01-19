Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje é considerado o dia mais triste do ano; entenda

Criado em 2005, conceito ajuda a expor a relação entre emoções, rotina, estresse e doenças como a enxaqueca

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:34

Especialistas afirmam que a tristeza é um sentimento humano comum e importante para a manutenção da vida
Blue Monday Crédito: Freepik

Apontada popularmente como o dia mais triste do ano, a terceira segunda-feira de janeiro cai hoje e volta a colocar em evidência o chamado “Blue Monday”. Apesar de não ter base científica, a ideia ganhou força ao longo dos anos e passou a ser usada para ampliar o debate sobre saúde mental, rotina e fatores emocionais que pesam no começo do ano. O nome mistura a ideia de blue, que indica tristeza em inglês, com monday (segunda). 

O conceito surgiu em 2005, idealizado pelo psicólogo britânico Cliff Arnall, então vinculado à Universidade de Cardiff, no País de Gales. A proposta se baseava em uma fórmula que tentava explicar por que o fim de janeiro concentraria maior sensação de abatimento. A teoria, no entanto, nasceu em um contexto publicitário e nunca foi validada por estudos científicos.

Ainda assim, o “Blue Monday” acabou se consolidando como um símbolo. Especialistas apontam que, embora seja um mito do ponto de vista científico, a data ajuda a dar visibilidade à relação entre saúde mental e fatores emocionais, sociais e físicos - especialmente em janeiro, período de volta ao trabalho, às aulas e de reorganização da vida financeira.

Angústia, tristeza, ansiedade e depressão

[Edicase]A depressão infantil pode interferir nos estudos e nos relacionamentos das crianças (Imagem: Iren_Geo | Shutterstock) por Imagem: Iren_Geo | Shutterstock
Depressão por Shutterstock
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
[Edicase]A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
[Edicase]Depressão e tristeza afetam a mente, mas apresentam sintomas diferentes (Imagem: Alphavector | Shutterstock) por
Estudo apónta hábitos depressivos entre adolescentes por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
Nem sempre é fácil manter o foco e o autocontrole por Shutterstock
1 de 10
[Edicase]A depressão infantil pode interferir nos estudos e nos relacionamentos das crianças (Imagem: Iren_Geo | Shutterstock) por Imagem: Iren_Geo | Shutterstock

De acordo com a lógica apresentada por Arnall, o dia mais triste do ano costuma cair na última semana cheia de janeiro, resultado da combinação de clima desfavorável, dívidas acumuladas, frustração com metas não cumpridas, pressão pela retomada da rotina e até o fato de ser uma segunda-feira. Médicos e pesquisadores, porém, reforçam que não há evidências que sustentem essa equação.

Apesar disso, a data tem sido usada como ponto de partida para discutir sofrimento emocional e doenças crônicas. Na Colômbia, por exemplo, levantamentos indicam que até 80% das pessoas com enxaqueca também convivem com depressão, enquanto cerca de 70% apresentam quadros de ansiedade, segundo o La Nacion. Em janeiro, mudanças bruscas de temperatura, alterações no sono e o estresse do retorno à rotina tendem a intensificar tanto a dor física quanto o desgaste psicológico.

Tags:

Tristeza

Mais recentes

Imagem - Lula vai ter que pagar R$ 5,3 bilhões para ter cargo vitalício em Conselho de Paz de Gaza

Lula vai ter que pagar R$ 5,3 bilhões para ter cargo vitalício em Conselho de Paz de Gaza
Imagem - Os 10 passaportes mais poderosos do mundo; confira o ranking

Os 10 passaportes mais poderosos do mundo; confira o ranking
Imagem - Veja quem será impactado pela suspensão de vistos de imigração dos EUA

Veja quem será impactado pela suspensão de vistos de imigração dos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
01

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
03

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro