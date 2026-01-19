BLUE MONDAY

Hoje é considerado o dia mais triste do ano; entenda

Criado em 2005, conceito ajuda a expor a relação entre emoções, rotina, estresse e doenças como a enxaqueca

Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:34

Blue Monday Crédito: Freepik

Apontada popularmente como o dia mais triste do ano, a terceira segunda-feira de janeiro cai hoje e volta a colocar em evidência o chamado “Blue Monday”. Apesar de não ter base científica, a ideia ganhou força ao longo dos anos e passou a ser usada para ampliar o debate sobre saúde mental, rotina e fatores emocionais que pesam no começo do ano. O nome mistura a ideia de blue, que indica tristeza em inglês, com monday (segunda).

O conceito surgiu em 2005, idealizado pelo psicólogo britânico Cliff Arnall, então vinculado à Universidade de Cardiff, no País de Gales. A proposta se baseava em uma fórmula que tentava explicar por que o fim de janeiro concentraria maior sensação de abatimento. A teoria, no entanto, nasceu em um contexto publicitário e nunca foi validada por estudos científicos.

Ainda assim, o “Blue Monday” acabou se consolidando como um símbolo. Especialistas apontam que, embora seja um mito do ponto de vista científico, a data ajuda a dar visibilidade à relação entre saúde mental e fatores emocionais, sociais e físicos - especialmente em janeiro, período de volta ao trabalho, às aulas e de reorganização da vida financeira.

De acordo com a lógica apresentada por Arnall, o dia mais triste do ano costuma cair na última semana cheia de janeiro, resultado da combinação de clima desfavorável, dívidas acumuladas, frustração com metas não cumpridas, pressão pela retomada da rotina e até o fato de ser uma segunda-feira. Médicos e pesquisadores, porém, reforçam que não há evidências que sustentem essa equação.