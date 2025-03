BRAÇO DE OURO

Homem com sangue raro que salvou mais 2,4 milhões de bebês morre aos 88 anos

Australiano é considerado um herói no seu país

Conhecido como o doador de sangue mais prolífico do mundo, o australiano James Harrison faleceu aos 88 anos, no último dia 17 de fevereiro, enquanto dormia na Casa de Repouso Península Village de New South Wales. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (3), informou o Metro. >