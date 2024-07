ESTADOS UNIDOS

Homem é resgatado de montanha após passar 12 dias sem comida

Os bombeiros já estavam perdendo as esperanças de encontrá-lo

Crédito: Reprodução/Wolfe County Search and Rescue Team

Um resgate milagroso foi realizado no estado norte-americano de Kentucky. Um homem foi encontrado vivo depois de passar 12 dias sem água e sem comida em uma montanha na região do Red River Gorge.

Scott Hern tem 48 anos e não era visto desde o dia 13 de julho. Segundo informações do portal UOL, ele vinha visitando a região de cânions nos últimos meses e havia se comunicado pela última vez com a família no dia 5 de julho.