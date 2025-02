AZAR

Homem ganha viagem de cruzeiro, fica doente e acaba com dívida de R$ 273 mil

Estadunidense precisou ser internado durante a viagem ao Caribe

As férias de Mike Cameron, morador de Minnesota, nos Estados Unidos, tiveram um destino inesperado e trágico. Vencedor de uma promoção, ele embarcou em Miami em um cruzeiro com destino ao Caribe, em janeiro, mas ficou doente durante o passeio. >

O estadunidense contraiu o vírus influenza e precisou ser internado no serviço médico do transatlântico da empresa Norwegian. Mike recebeu, após três dias, a alta médica e uma conta de US$ 47 mil, o equivalente a R$ 273 mil. Em entrevista à Fox 9, canal americano, ele comentou o episódio.

