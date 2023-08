Homem morre carbonizado ao tentar salvar cachorro de incêndio

Um homem morreu, identificado como Franklin Trejos, morreu carbonizado enquanto tentava salvar o cachorro de um amigo durante incêndio que atinge o Havaí, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na semana passada.



Natural da Costa Rica, Franklin era amigo de Geoff Bogar há mais de 35 anos. Quando o incêndio atingiu a cidade, os dois tentaram fugir de carro, que não funcionou.



Bogar estava junto com seu cachorro, um golden retriever. No entanto, ele não conseguiu retirar o cachorro e só sobreviveu após quebrar o vidro do carro e ser socorrido pelos bombeiros.