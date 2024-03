NOIVO ARREPENDIDO

Homem perde vestido branco de R$ 10 mil da sua noiva no teto de carro

Australiana está oferecendo recompensa a quem encontrar a peça

Publicado em 26 de março de 2024 às 21:03

Homem põe o vestido da sua noiva de R$ 10 mil no teto de carro e o perde durante trajeto para casa Crédito: Reprodução

Um morador de Adelaide, na Austrália, colocou o vestido da noiva em cima do carro do casal e perdeu a roupa durante o trajeto. Lindel Cain e o seu noivo, Tom Mitton, estavam retirando objetos de um contêiner de armazenamento. As informações são do jornal Extra.

A noiva contou ao canal 7News que estavam carregando a SUV do casal com caixas de objetos que estavam armazenados. Para não amassar o vestido, avaliado em R$ 10 mil, ele preferiu colocar no teto do veículo a caixa que o continha, sem que a noiva percebesse.

Tom pegou a estrada. Ao chegar, a caixa com o vestido branco não estava mais no teto do carro. O vento a tinha levado. "Tom, estupidamente, deixou o pacote no teto do carro", disse Lindel, que é fisioterapeuta.

"Paramos em Burnside Village (um shopping center) quando a ficha caiu. Rapidamente voltamos e tentamos refazer o caminho. Estacionamos o carro e caminhamos pela Port Wakefield Road com caminhões passando (a cerca de 90km/h) por nós, tentando encontrar a caixa em algum lugar na beira da estrada", desabafou a noiva.

Desesperada, Lindel está oferecendo uma recompensa de o equivalente a R$ 2.500 para quem encontrar o vestido do noiva. O casamento dos dois está marcado para o início de 2025.