VEÍCULO ABANDONADO

Homens armados invadem igreja e sequestram pastor durante celebração

Testemunhas relataram que os criminosos obrigaram o pastor a entrar no próprio carro e fugiram em seguida

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de abril de 2025 às 10:53

Homens armados invadem igreja e sequestram pastor durante celebração Crédito: Reprodução

O pastor norte-americano Josh Sullivan foi sequestrado por homens armados durante um culto na África do Sul. De acordo com informações da polícia sul-africana, pelo menos quatro homens armados invadiram o templo durante a celebração e abordaram a vítima. Testemunhas relataram que os criminosos obrigaram o pastor a entrar no próprio carro, um Toyota 4Runner prata, e fugiram em seguida. O crime ocorreu por volta das 19h (horário local), de quinta-feira (10), em uma igreja localizada em Motherwell, município próximo à cidade portuária de Gqeberha, na província do Cabo Oriental. As informações são do site 'ABC News'. >

O veículo foi encontrado abandonado pouco depois, ainda em Motherwell. Desde então, um grupo especial de investigação, formado por diferentes unidades da polícia, foi mobilizado para tentar localizar o missionário e capturar os envolvidos. O pastor é um missionário que integra a equipe da Fellowship Baptist Church, do Tennessee, nos Estados Unidos. A igreja confirmou o sequestro em uma postagem no Facebook e pediu orações pela sua libertação.>

Sullivan vive na África do Sul desde 2018 com a esposa Meagan e os filhos, onde atua como missionário na unidade da Fellowship Baptist em Motherwell. Segundo seu site pessoal, ele trabalha com projetos de plantação de igrejas no país. Nos Estados Unidos, ele faz parte da equipe da igreja em Maryville, Tennessee, desde 2012.>

O tenente-general Avele Fumba, da Polícia Sul-Africana, confirmou que o caso está sendo tratado como sequestro. Ele evitou divulgar o nome ou a nacionalidade da vítima, mas a igreja nos Estados Unidos e a própria mãe do pastor confirmaram sua identidade. O Departamento de Estado dos EUA disse que está ciente do sequestro de um cidadão americano no país africano, mas não forneceu detalhes.>