INGLATERRA

Incêndio em Heathrow: voos que iam do Brasil para Londres foram desviados para Madri

O maior aeroporto da Europa deve permanecer fechado toda sexta, gerando caos aéreo

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos mais movimentados da Europa, permanecerá fechado durante toda a sexta-feira (21) após um incêndio em uma subestação elétrica próxima causar uma queda de energia . O incidente impactou voos internacionais, incluindo três que partiram do Brasil e foram desviados para Madri, na Espanha. Entre eles estão o BA246, que decolou de São Paulo, o BA248, que saiu do Rio de Janeiro (ambos da British Airways), e o LA8084, da Latam, que partiu de Guarulhos. >

O fechamento do aeroporto, que atende uma média de 220.000 passageiros por dia e conecta mais de 180 destinos globais, causou transtornos significativos. Voos que já estavam no ar foram redirecionados para aeroportos como Gatwick (Londres), Schiphol (Amsterdã) e Charles de Gaulle (Paris). Outros, como os da Qantas, que partiam de Perth e Cingapura, também foram desviados para Paris. A United Airlines cancelou todos os voos programados para Heathrow na sexta-feira e redirecionou sete aeronaves. >

No Brasil, o BA240, segundo voo diário da British Airways entre São Paulo e Londres, chegou a embarcar passageiros, mas não decolou. Voos que partiriam de Londres para São Paulo e Rio de Janeiro no dia 21 de março estão sendo reprogramados ou cancelados, enquanto as companhias aéreas avaliam medidas para minimizar os impactos aos passageiros. >