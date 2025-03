HEATHROW

Incêndio fecha maior aeroporto da Europa, em Londres, e cancela mais de 1.300 voos

Falta de energia paralisou operações

O aeroporto internacional de Heathrow, em Londres, um dos mais movimentados do mundo e maior da Europa, está totalmente fechado nesta sexta-feira (21) devido a um incêndio em uma estação de energia. O incidente, que começou na madrugada, deixou o aeroporto sem energia, forçando o cancelamento de todos os voos de chegada e saída. A previsão é que as operações sejam retomadas às 23h59 (horário local), ou 20h59 pelo horário de Brasília. >

A administração do Heathrow pediu que passageiros com voos agendados para esta sexta não se dirijam ao aeroporto e entrem em contato diretamente com suas companhias aéreas. Cerca de 1.357 voos estavam programados para o dia, com aproximadamente 291.000 passageiros previstos para circular pelo terminal. O fechamento causou um efeito cascata global, com centenas de voos cancelados ou desviados para outros aeroportos.>