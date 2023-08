Incêndios florestais no Havaí deixam ao menos 36 mortos e destroem cidade turística

Incêndios florestais de rápida propagação no Havaí mataram pelo menos 36 pessoas, informaram as autoridades do condado de Maui na noite de quarta-feira, 9. Os incêndios têm se alastrado por duas ilhas do Havaí, prendendo moradores e visitantes, já que os fortes ventos ligados ao furacão Dora dificultaram os esforços das autoridades para contê-los.



No condado de Maui, a popular cidade de férias de Lahaina foi "dizimada" pelos incêndios, disse a tenente-governadora Sylvia Luke. O caminho para a recuperação das áreas afetadas "levará anos", acrescentou ela.