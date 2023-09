Influencer revolta internet após nadar em caverna mortal e proibida para banho

A influencer Marina Rivera Saldaña se banhou nas águas de uma caverna El Tancón, na Espanha. O problema é que o acesso às águas do local é proibido, já que diversos turistas já morreram afogados por ali.



A lagoa azul tem um "bufadero", formação natural que provoca correntes imprevisíveis e de difícil acesso para as equipes de resgate, informou o "Tenerife Weekly".



Em 2021, seis pessoas morreram no local, incluindo turistas ingleses, suíços e italianos.