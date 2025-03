TRAGÉDIA NO CHILE

Influencer surfista morre atropelada por lancha dias antes do casamento

Javi, como era conhecida, também compartilhava tutoriais de tricô com os seguidores

A influenciadora de surf Javiera Ortiz, de 34 anos, morreu em um trágico acidente na costa do Chile, quando foi atropelada por uma lancha de pesca na praia Rinconada de Taucú, em Cobquecura. O incidente ocorreu dias antes do casamento dela. Apesar de ter sido rapidamente socorrida e levada a um posto de saúde, os ferimentos causados pelo impacto foram tão graves que os médicos não conseguiram salvá-la. As informações são do La Nacion. >

Em sua última postagem no Instagram, Javiera havia compartilhado um vídeo no qual mostrava o que uma seguidora havia lhe enviado como presente de casamento. Ela estava prestes a celebrar a união, algo que a influenciadora tinha sonhado para o grande dia. "Sempre sonhei em ter um espaço com muitas espirais de vento para o dia do meu casamento, e é assim que muitos dos meus seguidores estão me ajudando a fazer isso acontecer", escreveu ela na legenda.>