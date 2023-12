PERDA

Irmã de Nick Carter, Bobbie Jean, morre aos 41 anos; mãe lamenta 'terrível realidade'

Aaron Carter, irmão de Bobbie, também morreu no ano passado

A irmã de Nick Carter, Bobbie Jean, morreu aos 41 anos de idade, na manhã do sábado, 23, na Flórida, Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo TMZ.

Aaron Carter, irmão de Bobbie, também morreu no ano passado, após sofrer um afogamento em sua casa.

"Estou em choque ao saber da morte repentina da minha filha e precisarei de tempo para processar a terrível realidade de que isso está acontecendo pela terceira vez", disse a mãe de Bobbie, Jane Schneck. "Quando eu for capaz de pensar com clareza, divulgarei uma declaração mais completa. Mas, até então, pediria para viver meu luto em particular", completou.