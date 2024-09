ORIENTE MÉDIO

Israel lança ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no Líbano

Líder do grupo disse que dois dias de ataques contra seus membros equivaliam a uma declaração de guerra

Estadão

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 17:40

Israel lançou uma onda de ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no Líbano nesta quinta-feira, 19, enquanto o líder do grupo militante disse que dois dias de ataques contra seus membros equivaliam a uma declaração de guerra.

Os ataques ocorreram momentos antes do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, começar a falar sobre os ataques no início desta semana que fizeram com que pagers e walkie-talkies carregados por milhares de membros do grupo explodissem, matando 37 pessoas e ferindo quase 3 mil.

"Este ato criminoso é uma grande operação terrorista e equivale a uma declaração de guerra", disse Nasrallah, prometendo retribuição, mas também reconhecendo que as explosões dos dispositivos deram ao grupo "um golpe duro e severo".

Enquanto ele falava, um par de estrondos sônicos ecoou por Beirute, que a agência de notícias oficial do Líbano atribuiu a aviões de guerra israelenses. Nasrallah reiterou na quinta-feira que o grupo não pararia de atacar Israel até que a guerra em Gaza terminasse.