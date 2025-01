INTERNACIONAL

Itamaraty descumpre leis na Europa e é condenado a pagar R$ 2,5 milhões em indenizações

Pagamentos não foram feitos com argumento que imunidade diplomática impede o cumprimento de certas decisões judiciais no exterior

Na França, Tiago Fazito, ex-assistente administrativo do Consulado-Geral do Brasil em Paris, foi demitido após processar o Itamaraty por uma diferença salarial não paga. Fazito, que trabalhou no consulado entre 2012 e 2017, obteve direito a uma indenização de mais de R$ 2 milhões. No entanto, o MRE ainda não efetuou o pagamento e alega que isso seria uma questão de soberania do Brasil, argumentando que a imunidade diplomática impede o cumprimento de certas decisões judiciais no exterior.>