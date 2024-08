ESTADOS UNIDOS

Kamala Harris é formalmente nomeada candidata do Partido Democrata

A nomeação se tornou oficial após cinco dias de votação online pelos delegados do partido

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, foi formalmente nomeada como candidata do Partido Democrata às eleições presidenciais do país. Ela é a primeira mulher não-branca a liderar a chapa de um grande partido norte-americano.

A nomeação se tornou oficial após cinco dias de votação online pelos delegados do partido na Convenção Nacional Democrata, encerrada na noite da segunda-feira, 5. Em declaração divulgada pouco antes da meia-noite (pelo horário local), os democratas informaram que 99% dos votantes confirmaram apoio a Harris.

A definição encerra um período tumultuado para os democratas, que começou com o desempenho desastroso do presidente Joe Biden em um debate com Donald Trump em junho.