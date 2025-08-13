AÇÕES EM QUEDA

Kodak corre risco de fechar as portas por dívida de R$ 2,8 bilhões e queda nas receitas

Empresa icônica da fotografia admite em relatório que pode não ter recursos para continuar operando até 2026

Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:32

Kodak Crédito: Shutterstock

A Eastman Kodak, empresa com mais de um século de história no setor de fotografia, pode encerrar suas atividades no próximo ano. Em relatório recente enviado a investidores, a companhia alertou que enfrenta dificuldades financeiras graves e que não tem recursos garantidos para quitar uma dívida de cerca de 500 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,8 bilhões), com vencimento previsto para maio de 2026.

No comunicado, a empresa afirma não dispor de “financiamento comprometido ou liquidez disponível” para arcar com suas obrigações, o que, segundo o próprio documento, levanta “dúvidas substanciais sobre a capacidade da companhia de continuar operando”.

A repercussão do alerta foi imediata: as ações da Kodak (KODK) despencaram mais de 25% nas negociações de terça-feira (12). Para tentar conter a crise e gerar caixa, a empresa pretende suspender pagamentos relacionados ao plano de aposentadoria de seus funcionários.

Perdas e retração no setor principal

Os números do primeiro trimestre de 2025 confirmam a situação delicada. A Kodak registrou um prejuízo líquido de 7 milhões de dólares, revertendo o lucro de 32 milhões obtido no mesmo período de 2024. A receita ficou praticamente estável, caindo levemente de 249 para 247 milhões de dólares.

Apesar de a divisão de Materiais Avançados e Químicos ter apresentado crescimento de 25%, o setor de Impressão - ainda central nas operações da empresa - recuou 9%. Além disso, as reservas de caixa diminuíram de 201 para 158 milhões de dólares em apenas três meses.

Tom otimista

Mesmo diante do cenário negativo, o CEO da Kodak, Jim Continenza, adotou um tom positivo. “No segundo trimestre, a Kodak continuou a progredir em relação ao nosso plano de longo prazo, apesar dos desafios de um ambiente de negócios incerto”, declarou.

Um porta-voz da companhia também buscou tranquilizar o mercado, em entrevista à CNN: “Estamos confiantes de que conseguiremos pagar uma parte significativa de nosso empréstimo antes do vencimento e renegociar, estender ou refinanciar nossas obrigações de dívida e/ou ações preferenciais restantes”.

A empresa também declarou que não espera impacto relevante das tarifas de importação, já que grande parte de seus produtos, como câmeras, tintas e filmes, é fabricada nos Estados Unidos.

De gigante da fotografia à luta pela sobrevivência

Fundada em 1892, a Eastman Kodak foi pioneira na popularização da fotografia. Em 1888, lançou a primeira câmera Kodak por 25 dólares. Durante décadas, dominou o setor, sendo responsável por 90% das vendas de filmes e 85% das câmeras nos Estados Unidos nos anos 1970, segundo a revista The Economist.