Lavagem de Madeleine reúne milhares de pessoas em Paris e celebra a cultura afro-brasileira

Uma das festas de ruas mais emblemáticas da Europa aconteceu neste domingo (15)

Osmar Marrom Martins

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 17:15

Desfile foi comandado pela musicalidade de Carlinhos Brown Crédito: Edgar de Souza

A “Lavagem da Madeleine” se consolidou como uma das festas de ruas mais emblemáticas da Europa. O ponto alto do evento aconteceu neste domingo, 15 de setembro, e levou mais de 60 mil pessoas às ruas de Paris.

Franceses, brasileiros e pessoas de diferentes nacionalidades, fizeram parte de um momento histórico nas ruas da capital francesa, ao ritmo dos atabaques, em uma imersão nas culturas do Brasil, por meio da música, dança e espiritualidade.

A concentração na “Place de La République” no Centro de Paris é uma oportunidade para todos os curiosos e amantes do melhor do Brasil se aquecer ao som dos diferentes sons dos grupos percussivos que fazem parte dessa grande celebração.

Comandado pela musicalidade de Carlinhos Brown que fez questão reafirmar seu compromisso espiritual com a divulgação e promoção dessa festa pelo mundo, o desfile seguiu pelas ruas da capital francesa, fechando em grande estilo o verão parisiense.

Brown fez questão reafirmar seu compromisso espiritual com a divulgação e promoção da festa pelo mundo Crédito: Edgar de Souza

Para o idealizador do evento, Robertinho, que há mais de duas décadas encanta Paris com sua arte, a Lavagem é muito mais do que uma festa, é uma resistência e uma mensagem de luta:

“A Lavagem é um evento que retrata um Brasil afrodescendente, um Brasil que está além do samba; traz o maracatu, traz a capoeira, traz diversas expressões culturais brasileiras. É um movimento de resistência, que reivindica a paz e a liberdade, contra a intolerância religiosa, o racismo e o preconceito. A Lavagem é uma afirmação: uma amostra do Brasil plural e de diversas facetas manifestando de forma pulsante e vibrante na capital francesa”, destacou.

“São 23 anos da Lavagem de Madeleine. É uma festa brasileira respeitadíssima, a maior e mais importante tradição afro-brasileira na Europa, que reúne milhares de pessoas em Paris em uma mesma sintonia. Um encontro lindo, que tal como outras Lavagens, acontece por motivo de agradecimento espiritual. Me sinto honrado por ser convidado poder desfilar com meu trio mais uma vez”, ressaltou Carlinhos Brown.

Acompanhando o trio, estavam diversas alas, como: Batucada Batala, com Maestro Giba Gonçalves; Maracatu Nação Oju Oba, sob a liderança do mestre Leto Nascimento; Cabaret Gandaia; Batucada Brasis; Batucada Badau; Coletivo Famme de Lá Resistente; Capoeira Sete Quedas; Alas das Baianas com Pai Pote; Drums & Batucada Teacher; e Mada Dançe.

A celebração vem ganhando a atenção dos parisienses, a exemplo do ator Vincent Cassel que marcou presença no evento assim como as atrizes Maria Fernanda Cândido e Alessandra Negrini e a apresentadora e modelo Cristina Córdula.

Presença marcante na festa o Babalorixá Pai Pote falou sobre a Lavage de La Madalene: ‘Para mim é muito importante atravessar o Oceano atravessar a fronteira para trazer a cultura do Brasil e principalmente da Bahia, juntamente com outros grupos, isso é muito importante”.

A Lavagem é uma grande oportunidade para os brasileiros que moram fora do país de poder resgatar a sua cultura e mostrar o que se tem de melhor no Brasil: pluralidade cultural.