Leopardo tenta matar babuíno, mas foge após ser encurralado por 'gangue de macacos'; vídeo

Ao observar um grupo de babuínos, um leopardo julgou que teria um almoço fácil. Entretanto, ao atacar um dos macacos, todo o grupo reagiu e encurralou o predador, que teve de fugir no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.



"Percebi que estava testemunhando algo extraordinário", comentou o contador Ricky da Fonseca, 30, que filmou a cena durante o safári.



"Ficamos surpresos ao ver um leopardo passeando vagarosamente pela beira da estrada. Ao me reposicionar para um ângulo melhor, notei um grupo de babuínos brincando na estrada à frente. Isso estava ficando emocionante!", acrescentou ele, de acordo com o reportagem no "NY Post".