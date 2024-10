CONFLITO

Líbano: 375 mil pessoas deixam o país em duas semanas

Autoridades libanesas informaram que cerca de 375 mil pessoas deixaram o Líbano e se refugiaram na Síria em menos de duas semanas, fugindo dos bombardeios israelenses. A unidade de gerenciamento de crises do governo do Líbano disse que 374.621 pessoas - cidadãos libaneses e sírios que vivem no Líbano - cruzaram a fronteira para a Síria desde 23 de setembro, quando Israel intensificou seus ataques aéreos no Líbano.