Líbia recupera mil corpos em cidade inundada após tempestades

Mais de mil corpos foram recuperados em Derna, no leste da Líbia, depois de uma tempestade que atingiu o país neste domingo (10). Ainda há estimavativa de mais de 10 mil desaparecidos.



“Não estou exagerando quando digo que 25% da cidade desapareceu. Muitos, muitos edifícios desabaram (...) Os corpos estão por toda parte - na água, nos vales, sob os edifícios", disse Hichem Chkiouat, ministro da Aviação Civil e também membro do Comitê de Emergência criado após as enchentes.